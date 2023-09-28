أيندهوفن يحافظ على انطلاقته المثالية بالدوري الهولندي وتفينتي يعبر فيتيسه بصعوبة

حافظ فريق أيندهوفن على انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الهولندي هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه جو أهيد إيجلز، مساء الأربعاء، في المرحلة السادسة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز تفينتي آنشخيده 1 / صفر على ضيفه فيتيسه أرنهايم.

وارتفع رصيد أيندهوفن، الذي فاز بجميع مبارياته الست الأولى في البطولة هذا الموسم، إلى 18 نقطة، لينفرد بالصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ألكمار، الذي يستضيف هيراكليس ألميلو، غدا الخميس، في ذات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد جو أهيد إيجلز، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز السادس.

وافتتح لوك دي يونج التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 21، فيما أضاف زميله جوس تيل الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وعاد دي يونج لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لأيندهوفن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53. وعاد تفينتي آنشخيده لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على فيتيسه أرنهايم.

ويدين تفينتي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه سيم ستيجن، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، ليعيد البسمة من جديد لجماهير الفريق، التي شعرت بالإحباط عقب الخسارة صفر / 1 أمام فالفيك في المرحلة الماضية.

وبذلك، رفع تفينتي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فيتيسه، الذي نال خسارته الخامسة على التوالي، عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).