وزير التعليم: التحاق الطلاب المتفوقين بمدرسة العباقرة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، متابعا: "سوف يلتحق بها الطلاب (كريمة الكريمة)".

وأوضح، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن استعدادات العام الدراسي الجديد، أن المدارس الرسمية الدولية تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم، حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة، حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.