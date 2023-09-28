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اتحاد الكرة: السوبر المصري سيستمر بنظامه الجديد

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 2:38 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 2:38 ص

قال عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الشركة الراعية لتنظيم بطولة السوبر المصري، سوف تتحمل تكاليف السفر والإقامة للأندية في الإمارات.

وتابع حسين في تصريحات تليفزيونية: "نظام السوبر الجديد سوف يستمر بشكل دائم، وليس له علاقة باتفاقية أبو ظبي".

وأضاف : "الدوري المصري بدأ بشكل مميز وقوي للغاية، جميع الأندية تدخل بشكل قوي من أجل حصد النقاط، بعد تعلمهم من درس الموسم الماضي، وكل الأندية تبحث عن النقطة منذ البداية".

وأتم: "كل المؤجلات محسوب مواعيدها، ولكن عددها غير محسوب للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وأتمنى وصول كل الأندية المصرية للنهائيات".


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