 الهند تخطط لإطلاق مهمة فضائية إلى كوكب الزهرة - بوابة الشروق
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الهند تخطط لإطلاق مهمة فضائية إلى كوكب الزهرة


نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 7:25 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 7:25 ص

بعد حوالي شهر من هبوطها الناجح على سطح القمر، تخطط الهند لتحد فضائي جديد كبير بإطلاق مهمة إلى كوكب الزهرة.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، سريدارا بانيكر سوماناث، الأربعاء إن استكشاف الزهرة يمكن أن يوفر رؤى مهمة بشأن مستقبل كوكبنا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إنديا توداي".

وأضاف أنه من المتوقع إطلاق المهمة في السنوات المقبلة وأنها تهدف إلى دراسة سطح كوكب الزهرة وغلافه الجوي.

وهناك مسبار هندي في طريقه حاليا لدراسة الشمس. ووفقا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية ، سيستغرق الأمر حوالي أربعة أشهر حتى يصل إلى مدار الشمس.

وفي أغسطس، أصبحت الهند رابع دولة على الإطلاق تدير هبوطا سلسا على سطح القمر.

وبدأ برنامج الفضاء الهندي في ستينيات القرن العشرين. وفي العقود الأولى ، كان التركيز بشكل أساسي على إيصال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بتكلفة زهيدة.

وتعد أهداف الهند مؤخرا أكثر طموحا ، وهي علامة على أنها تتطلع لمكانة أكثر أهمية في استكشاف الفضاء. كما قامت الهند بمهمة إلى المريخ.

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