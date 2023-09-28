ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في جنوب أفريقيا

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في جنوب أفريقيا خلال الشهر الماضي بأسرع من التوقعات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمعادن والآلات.

وذكر مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا أن أسعار الجملة ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.3% سنويا، وهو ما يزيد عن توقعات كل المحللين الثمانية الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، مقابل 2.7% خلال يوليو الماضي، وكان متوسط توقعات المحللين 3.7%.

جاء ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة، والذي يعد مؤشرا أوليا لأسعار المستهلك، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والسجائر والمعادن والآلات وأجهزة الكمبيوتر.

وفي الأسبوع الماضي أبقى بنك جنوب أفريقيا المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوى له منذ 14 عاما، محذرا من أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تستمر لفترة طويلة لكبح جماح التضخم.