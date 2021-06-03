المنسقة الأممية تؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، التزام المنظمة الدولية بدعم لبنان وشعبه، ودعت إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك خلال زيارتها اليوم الخميس، إلى منطقة البقاع وبعلبك شرقي لبنان.

والتقت فرونِتسكا خلال زيارتها اليوم الخميس، السلطات اللبنانية المحلية وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. كما زارت أحد مشاريع الدعم المجتمعي التابعة للمفوضية، بحسب بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام.

وأكّدت فرونتسكا على "التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وشعبه".، مشدّدةً على "أهمية تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم إهمال أحد".

وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على "أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، لا سيما في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان".

وشدّدت فرونتسكا على أن "بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس".

وأشار البيان إلى أنه "خلال زيارة إلى مركز للمفوضية في زحلة ( شرق لبنان)، أطلع ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن وموظفو المفوضية الميدانيون المنسقة الخاصة على أهمية استمرارية الدعم الدولي للبنان، وذلك لتأمين المساعدة الضرورية لكل من اللبنانيين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى تقديم الدعم المجتمعي والمؤسسي للمساعدة في تحسين توفير الخدمات البلدية وغيرها".