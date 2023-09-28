تزايد آمال إحراز تقدم في إصلاحات الهجرة اليوم في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي

تزايدت الآمال بشأن إحراز تقدم، اليوم الخميس، بينما يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في محاولة لكسر حالة الجمود المتعلقة بحزمة الإصلاحات الشاملة للهجرة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بروكسل إنها "واثقة جدا" من إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن النقطة الرئيسية الشائكة، وهي الخاصة باللوائح التي يتم تطبيقها أثناء أزمات الهجرة، وهو الأمر الذي ستكون برلين مستعدة لدعمه.

ويشار إلى أن تنظيم الأزمات في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل خاص، هو جزء من إصلاحات الهجرة واللجوء بعيدة المدى.

وقالت فيزر عندما وصلت للاجتماع: "لقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا في المفاوضات بين عشية وضحاها. لذلك فأنا على ثقة تامة من أننا سنتوصل في النهاية إلى نتيجة جيدة اليوم".

وعقد المسئولون محادثات في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بعد أن أبدت برلين، التي حملها البعض مسئولية عرقلة العملية – استعدادها للتوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية.

وفي الوقت نفسه، أعربت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، اليوم الخميس، عن تفاؤلها بإمكانية كسر الوزراء لحالة الجمود.

وقالت يوهانسون: "آمل في أن يكون الوزراء مستعدين اليوم لاتخاذ الخطوة البسيطة الأخيرة".

جدير بالذكر أن هناك حاليا خلاف شديد بين الدول الأعضاء حول أحد أجزاء الإصلاح على وجه الخصوص، والذي يطلق عليه أزمة التنظيم في حال حدوث تدفق شديد للمهاجرين.

ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن من الاتفاق على موقف مشترك، مما يعرقل المحادثات مع البرلمان الأوروبي. وأصبحت المفاوضات حول حزمة الإصلاحات الشاملة بشأن الهجرة واللجوء بمثابة سباق ضد الزمن.