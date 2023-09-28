رومانيا تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%

وافقت الحكومة الرومانية اليوم الخميس، على زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 10% لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، القول إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 3000 ليو حاليا إلى 3300 ليو شهريا اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء قبل اجتماع للحكومة اليوم "لن نريد التخلي عن أولويتنا لزيادة الحد الأدنى للأجور، ونحن نريد أيضا زيادة أخرى في 2024 بعد مناقشات مع شركائنا الاجتماعيين".

وبحسب الحكومة سيستفيد من القرار حوالي 1.8 مليون شخص في رومانيا.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك المركزي الروماني توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي إلى 7.5% في حين كانت التوقعات السابقة تبلغ 7.1% فقط، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات لتحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية وهو ما يمكن ان يترجم إلى زيادة في الضرائب.

وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 10.3% في يونيو الماضي على أساس سنوي مقارنة بـ 10.6% في مايو الماضي.

وجاء تراجع معدل التضخم بعد إبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة عند 7%.