محكمة سويسرية تقضي بإخلاء سبيل قائد شرطة سابق في جواتيمالا

قضت محكمة سويسرية، اليوم الخميس، بضرورة إخلاء سبيل قائد شرطة سابق في جواتيمالا تم سجنه لمدة 15عاما لدوره في عملية للشرطة أسفرت عن وفيات.

وكانت المحكمة ترد بذلك على حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .

كانت المحكمة الأوروبية أصدرت في شهر يونيو حكما لصالح قائد الشرطة السابق إيروين إسبيريسين ، الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والجواتيمالية.

وفي عام 2018، قضت محكمة استئناف بالسجن 15عاما بحق إسبيريسين بسبب عملية للشرطة أسفرت عن وفيات في عام 2006، وكانت تهدف لاستعادة السيطرة على سجن بافون في جواتيمالا ، والذي بسط النزلاء هيمنتهم عليه.

وفر إسبيريسين إلى سويسرا بعد مداهمة السجن وتم القبض عليه في عام 2012.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية البيانات التي أصدرها القاضي قبل المحاكمة، إشكالية. ووجدت أن إسبيريسين كان له ما يبرره في مخاوفه من أن القاضي قد توصل بالفعل إلى رأي بشأن مسألة كونه مذنبا.