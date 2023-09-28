ماكرون يقدم اقتراحا بتوسيع الحكم الذاتي لكورسيكا لدى زيارته الجزيرة

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية منح كورسيكا حكما ذاتيا أوسع، وذلك خلال كلمة له أمام برلمان الجزيرة في أجاكسيو اليوم الخميس.

وقال ماكرون: "دعونا نتحلى بما يكفي من الجرأة لتحقيق حكم ذاتي لكورسيكا في إطار الجمهورية". مؤكدًا أن الهدف، حكم ذاتي "ليس ضد الدولة ولا بدون الدولة".

ووضع الرئيس الفرنسي خطوطا عريضة لاقتراح بإحداث تغيير جوهري في العلاقات بين باريس وأجاكسيو، باتفاق مزمع في غضون ستة أشهر.

وقال ماكرون إنه يدعم ترسيخ هوية كورسيكا في الدستور الفرنسي، كما يطالب القوميون في الجزيرة، مضيفا أن السلطات في كورسيكا يجب أيضا أن تتمتع بسلطات أكبر، وأن يتم تعليم اللغة الكورسيكية بشكل أكبر.

ولطالما كانت العلاقات بين الطرفين إشكالية، إذ حارب انفصاليون الجزيرة على مدار عقود من أجل تحقيق استقلال أكبر لها، وتم ذلك في كثير من الأحيان بوسائل عنيفة.