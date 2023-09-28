إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن إخماد حريق شب من جديد في أحد مستودعات البطاريات التابعة لمنظمة تنمية موارد الطاقة بالوزارة دون وقوع إصابات.

وأصدرت العلاقات العامة في وزارة الدفاع بياناً أعلنت فيه: أنه إثر الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي في مستودع البلاستيك التابع لمنظمة تنمية موارد الطاقة في منطقة ساحة "نوبنياد" الواقعة شمال شرق طهران، وحين قيام مجموعة المقاولين اليوم بعملية تنظيف وتفريغ النفايات السابقة اندلعت النيران في النفايات المتبقية من جديد، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضافت: بعد وقوع الحادثة، وصلت فرق الإطفاء على وجه السرعة إلى مكان الحادث وتم احتواء الحريق، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات في هذا الحادث.

وسبق أن تعرض أحد مستودعات البلاستيك التابع لتصنيع البطاريات التابعة لمنظمة تنمية موارد الطاقة بوزارة الدفاع، الاسبوع الماضي لحريق تم احتواؤه دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وعلى إثر الحريق فتحت السلطات الإيرانية تحقيقا للوقوف على ملابساته.