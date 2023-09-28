 محافظ مطروح: تسليم مقاسات السماعات الطبية بعدد 70 سماعة مهداة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني لـ44 حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح: تسليم مقاسات السماعات الطبية بعدد 70 سماعة مهداة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني لـ44 حالة

أحمد سباق
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 6:53 م

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بتسليم مقاسات السماعات الطبية بعدد ٧٠ سماعة مهداة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لعدد ٤٤ حالة بمطروح، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والدكتورة دار السلام مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة وعدد من مديري الادارات المعنية.

وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود مؤسسة المجتمع المدني، ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين كان أخرها 15 كرسي و25 جهازا تعويضيا لذوي الهمم بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح على التواصل المستمر؛ لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات للمواطنين.

 


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