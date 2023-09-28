الكرملين: زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا

قال الكرملين إن «زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

جاء ذلك تزامنًا مع تداول وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أفادت بأن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70% عام 2024، فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.

وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68% على أساس سنوي، لتصل الى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار)، ما يشكل حوالي 6% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن روسيا تخطط لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة تصل إلى 25.8% إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في عام 2024، مع توقع زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس.

ووجهت روسيا أموالاً بشكل كبير نحو ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، وسيرتفع الإنفاق الاجتماعي مع اقتراب الانتخابات، التي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس فلاديمير بوتين لولاية أخرى مدتها 6 سنوات، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

وقال ميشوستين في اجتماع حكومي متلفز، يوم الجمعة، إن خطط العام المقبل تتوقع أن يعادل الإنفاق حوالي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تواجه روسيا عجزاً صغيراً في الميزانية، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 35 تريليون روبل.

وذكرت «بلومبرج نيوز» أن روسيا تخطط أيضاً لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل، ليرتفع إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% في عام 2023 و2.7% في عام 2021.

ويدعم ارتفاع تكاليف الدفاع التعافي الاقتصادي المتواضع في روسيا هذا العام مع ارتفاع الإنتاج الصناعي، ولكنه دفع بالفعل تمويل الميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار ــ وهو الرقم الذي تفاقم بسبب انخفاض عائدات التصدير.

وضاعفت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز حصرياً في أغسطس، مع تصاعد تكاليف الصراع في أوكرانيا وفرض ضغوط متزايدة على المالية الحكومية.