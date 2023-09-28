نقابة عمال السيارات الأمريكية تهدد بالإضراب في مزيد من المصانع يوم الجمعة

تعتزم نقابة "عمال السيارات المتحدين" في أمريكا توسيع نطاق الإضراب ضد الشركات العملاقة لصناعة السيارات بعد غد الجمعة، حال لم تشهد تحقق المفاوضات معها بشأن زيادة الرواتب تقدما كبيرا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيتم الإعلان عن الإضرابات في 29 سبتمبر في بث مباشر عبر موقع فيسبوك يظهر فيه رئيس نقابة "عمال السيارات المتحدين" شون فين، حسبما ذكر الاتحاد، وسيكون الموعد النهائي لتوسع الإضراب في ظهر ذلك اليوم.

وبدأت النقابة إضرابات في 15 سبتمبر في مصانع تابعة لشركات جنرال موتورز وستيلانتيس وفورد موتور، في أول مرة يتم استهداف شركات صناعة السيارات الثلاثة في ذات الوقت.