قالت دلال فداء، حفيدة الفنانة الراحلة نجاح سلام، إن موعد جنازة جدتها سيكون غدا بعد صلاة الجمعة في لبنان.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن جدتها كانت دائمة الشوق لمصر طوال الوقت وتكن لمصر حب عميق بداخلها، وذلك خلال إقامتها في دولة لبنان خلال الفترة الأخيرة من حياتها بسبب حالتها الصحية، مؤكدة أن الفنانة الراحلة نجاح سلام ورثتها وباقي أفراد أسرتها الانتماء وحب الوطن.



وذكرت كواليس غناء جدتها لأغنيتها الوطنية المعروفة «يا أغلى اسم في الوجود»، بالإذاعة المصرية، بأنها رفضت مغادرة الإذاعة وكان بصحبتها جدها، وذلك بالتزامن مع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، من شدة حبها لمصر وللروح الوطنية التي تحلت بها طيلة حياتها.



وتوجهت بالشكر لكل الجماهير والمحبين لجدتها بمصر وفي الوطن العربي، الذين حرصوا على إرسال التعازي لها ولباقية أسرتها.



وتوفيت الفنانة نجاح سلام، صاحبة أغنية "يا أغلي اسم في الوجود يا مصر"، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وفقا لما أعلنته ابنتها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.



وكتبت سمر ابنة الفنانة نجاح سلام عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".