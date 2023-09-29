تركيا توقع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مولدوفا

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أعلنت تركيا عن تصدير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى مولدوفا اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

ووقعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي مع شركة ايست جاز اينرجي تريدنغ ، التي تمارس دورا نشطا في المنطقة وخاصة في سوق الطاقة لدى مولدوفا.

وذكرت الشركة أن عملية تزويد مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ستبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك.

وسبق أن وقعت الشركة التركية اتفاقيات هامة مشابهة لتصدير الغاز الطبيعي مع اليونان وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا، وتواصل المحادثات مع أطراف أخرى.