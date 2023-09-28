أضنة يقسو على بشكتاش برباعية ويواصل تواجده بين فرق المقدمة بالدوري التركي

واصل فريق أضنة ديمرسبور تواجده بين أندية المقدمة في ترتيب بطولة الدوري التركي، بعدما حقق فوزا مثيرا 4 / 2 على ضيفه بشكتاش، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة للمسابقة.

وتقدم أضنة مبكرا في الدقيقة الثامنة بواسطة نجمه المغربي يونس بلهندة، قبل أن يضيف زميله السنغالي مباي نيانج الهدف الثاني في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وواصل أضنة سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين آخرين عن طريق إمري أكبايا ويوسف إردوغان في الدقيقتين 59 و75 على الترتيب.

واستغل بشكتاش تراجع أداء لاعبي أضنة، ليحسن الفريق الضيف النتيجة نسبيا بتسجيله هدفين من خلال الكاميروني فينسنت أبوبكر والكوسوفي ميلوت راشيكا في الدقيقتين 79 و90 على الترتيب.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد أضنة إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه قاسم باشا، يوم الأحد الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أضنة، الذي حقق فوزه الثالث مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف جالطة سراي (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، توقف رصيد بشكتاش، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل ، عند 10 نقاط في المركز السادس.