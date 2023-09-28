رئيس وزراء الهند يشيد بمنح النجمة وحيدة رحمان جائزة دادا صاحب

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، عن سعادته بتكريم وحيدة رحمان جي بجائزة (دادا صاحب) Dadasaheb Phalke.

وقال مودي: لقد تركت رحلتها في السينما الهندية بصمة لا تمحى. إنها منارة الموهبة والتفاني والنعمة، وهي تجسد أفضل ما في تراثنا السينمائي، مبروك لها.

وحظيت وحيدة جي باستحسان النقاد لأدوارها في الأفلام الهندية، ومن أبرزها، Pyaasa، Kaagaz ke Phool، Chaudhavi Ka Chand، Saheb Biwi Aur Ghulam، Guide، Khamoshi.

وفي حياتها المهنية التي امتدت لأكثر من 5 عقود، قدمت وحيدة أدوارها ببراعة شديدة، مما أدى إلى حصولها على جائزة الفيلم الوطني عن دورها في فيلم ريشما وشيرا.