حملات لتطهير وتعقيم المدارس استعدادا للعام الدراسي في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تعقيم وتطهير المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد من خلال قسم التطهير والتعقيم، وجاري العمل في باقي المدارس، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات بالمدارس.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة حول المدارس، من خلال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء، ضمن استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، برفع كل المخلفات بأنواعها من محيط وداخل المدارس بالتنسيق مع مديري المدارس، لضمان ظهورها بالشكل اللائق في أول يوم دراسي.

وشدد على مواصلة عمل إدارة التشجير بمجلس المدينة، في تقليم وتذهيب الأشجار بالمدارس، ضمن خطة التجميل قبل انطلاق ماراثون الدراسة الأسبوع القادم ، بالتنسيق مع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

فيما وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تكدس المواطنين بالأسواق، ومكاتب البريد والسنترال ، ورش المبيدات بسيارات الضباب في الفترة المسائية بالأحياء، والشوارع والعزب ومقالب القمامة للقضاء على الحشرات والأوبئة حفاظا على الصحة العامة، بالتنسيق مع الطب الوقائي، ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمواقف بنطاق المدينة.