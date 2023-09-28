ورشة دولية بالإيسيسكو حول أحدث تقنيات تحليل الجينوم البشري

عقد قطاع العلوم والتقنية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع أحد مراكز الأبحاث الجينية بتركيا وعدد من الجامعات الباكستانية، اليوم، ورشة عمل دولية حول تحليل بيانات تسلسل الجيل التالي؛ بهدف تعزيز القدرات في مجال تحليل بيانات الجينوم البشري.

وهدفت الورشة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تمكين المشاركين من الإلمام بمجال تحليل بيانات تسلسل الجيل التالي، باعتباره مستقبل المجال الطبي، ومفتاحا جعل البيانات الجينومية عملية وسهلة الوصول لتوظيفها في الرعاية الصحية، حيث يتيح تحليل البيانات الضخمة في الطب الجينومي للباحثين والعلماء المتخصصين في علم الوراثة تحليل الجينوم البشري للمرضى، والعمل ليس فقط على تشخيص العامل الوراثي المسبب للأمراض، وإنما البحث عن أفضل السبل لعلاج.

وأقيمت الورشة تحت شعار: بناء القوى العاملة الجينومية العالمية المستقبلية، وشارك فيها أكثر من 500 مشارك من أطباء وتقنيي مختبرات وطلاب جامعات طبية وباحثين مهتمين بالتعرف على كيفية معالجة البيانات الجينومية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، أهمية دعم "بناء القوى العاملة الجينومية العالمية المستقبلية" في عصر التقنيات الجينومية المتطورة، والعمل على دمج هذه القوى العاملة في الطب الدقيق القائم على الجينوم، والأبحاث العلمية في هذا الشأن، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الإيسيسكو لتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال.