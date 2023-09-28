ندوات ثقافية وفكرية في ثالث أيام معرض دمنهور للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الخميس، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، على هامش معرض دمنهور السادس للكتاب، المقام حاليا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

ومن أبرز الفعاليات التي تقام على مدار اليوم، ندوة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وندوة منتدى قادة مبدعين للثقافة والفنون، وندوة الثقافة المصرية الهوية والجذور، وقراءات سردية لمجموعة من أدباء البحيرة.

كما تقام مجموعة من الورش الفنية للأطفال داخل مخيم الطفل في المعرض، وكذلك مجموعة من الفعاليات الفنية بالمسرح الروماني في مكتبة مصر العامة، حيث تستمر فعاليات المعرض حتى يوم 5 أكتوبر المقبل.