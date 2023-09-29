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مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بانسحاب روسيا من زابوريجيا

فيينا - د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 11:40 م

دعت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا، إلى الانسحاب الفوري من محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا.

ودعا قرار تبنته الدول الأعضاء في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مساء اليوم الخميس، إلى "الانسحاب العاجل لجميع العسكريين والأفراد الآخرين غير المصرح لهم من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، وإعادة المحطة على الفور للسيطرة الكاملة للسلطات الأوكرانية المختصة".

ودعا القرار أيضا إلى حصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين بصفة دائمة في المحطة على حق الوصول لجميع أجزاء المنشأة. وحتى الآن، تم حرمان فريق الوكالة الذرية من الوصول إلى عدة أسطح بالمفاعل.

وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل جروسي مؤخرا عن قلقه بشأن الصيانة التقنية المحدودة ووجود الجيش الروسي في أكبر محطة نووية بأوروبا.

كما حذر جروسي مرارا من خطورة احتمال وقوع حادث نووي خطير في ظل القتال قرب مجمع المفاعل النووي.


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