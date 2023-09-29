الاكتتاب في السندات السباعية الأمريكية في حدود المتوسط

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أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أسبوع بيع سندات طويلة الأجل ببيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 37 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 4.673% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.47 مرة.

وكانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 36 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.212% ومعدل التغطية 2.66 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 2.50 مرة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت خلال الأسبوع الحالي سندات مدتها عامان بقيمة 48 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 49 مليار دولار حيث جاء الطلب عليها في حدود المتوسط أيضا.