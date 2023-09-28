مياه المنوفية تعلن إجراءات ترشيد استهلاكات الطاقة الكهربائية والمياه لتوفير الطاقة

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، الاجراءات التي اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربائية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في إطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة.

وأوضح أن الاجراءات تضمنت الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالديوان العام والمقرات الإدارية، وعدم إضاءة أي مبنى تابع للشركة من الخارج إلا لضرورة أو خفض الإضاءة حسب الحاجة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة " الليد " وتخفيض نسبة الإضاءة والإنارة على أسوار المحطات وتشغيل أجهزة التكييف في المباني على درجة حرارة 25 فأكثر وتكليف رئيس الشؤون الإدارية بكل فرع بالمتابعة.

وأضاف نجيب أنه تم التنبيه على التأكد من غلق الأبواب للمكاتب والقاعات المكيفة وإجراء صيانة دورية للمحركات وباقي المعدات الكهربية بالمحطات حيث أن المحركات والمعدات التي تعمل بكفاءة أكبر تستهلك وقود أقل ومراجعة القراءات الخاصة بالكهرباء والمياه للمباني الإدارية والمحطات.

وأشار الى أن فريق التوعية بالشركة يجرى حملات توعوية بجميع الافرع والمحطات التابعة للشركة للتأكد من سلامة الوصلات الداخلية الصحية لكافة المرافق سواء بالمحطات والمباني الإدارية، وعدم السماح باستخدام أسلوب ري الزراعات بخلاف الري بالتنقيط أو الرشاشات الدوارة، ومراجعة تركيب القطع الموفرة لكل المباني والصيانة الدورية لدورات المياه وبالأخص سيفونات الحمامات.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المواقع التابعة للشركة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل أسوار المحطات مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة المحطة وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة.