الصين تعتزم تنظيم منتدى شيانجشان للدفاع أواخر شهر أكتوبر المقبل

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو قيان، اليوم الخميس، أن الصين ستنظم منتدى شيانجشان للدفاع في بكين من 29 حتى 31 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يحضر وزير الدفاع لي شانج فو المنتدى، الذي يضم مسئولين عسكريين من دول أخرى.

ويشار إلى أن الوزير لم يظهر بصورة علنية منذ 29 أغسطس الماضي في ظل تقارير بشأن خضوعه للتحقيق على خلفية اتهامات بالفساد.

وقال المتحدث إن الصين والمملكة العربية السعودية سيجريان مناورات لمكافحة الإرهاب في إقليم جوانجدونج بجنوب الصين في أكتوبر المقبل.