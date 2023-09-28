قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، إن صادرات اليابان من منتجات الأسماك إلى الصين انخفضت بنسبة 70.8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، مما يعكس القيود التي تفرضها الصين على المنتجات البحرية اليابانية.

وفرضت الصين حظرا شاملا على المنتجات البحرية اليابانية مباشرة بعدما بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 في المحيط في 24 أغسطس الماضي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتأثرت صادرات الإسكالوب بشكل خاص، حيث انخفضت بنسبة 71.3%. ويمثل الإسكالوب الجزء الأكبر من صادرات اليابان من منتجات الأسماك، ويذهب نحو نصف تلك الصادرات إلى الصين.

وانخفض إجمالي صادرات اليابان من الأغذية إلى الصين بنسبة 43%.

وتراجعت صادرات اليابان من منتجات الأسماك إلى هونج كونج، التي شددت أيضا القيود على الواردات من اليابان، بنسبة 11%. وتعد هونج كونج ثاني أكبر مستورد لمنتجات الأسماك اليابانية بعد البر الرئيسي للصين.