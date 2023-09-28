 ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار المزدوج في روتردام إلى 3 بعد وفاة فتاة - بوابة الشروق
الخميس 28 سبتمبر 2023 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار المزدوج في روتردام إلى 3 بعد وفاة فتاة

أمستردام - د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 10:48 م

توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، متأثرة بإصابتها البالغة في حادث إطلاق نار مزدوج بإحدى الشقق وداخ لمركز طبي جامعي في مدينة روتردام الهولندية، حسبما أعلنت الشرطة، لترتفع حصيلة القتلى إلى ثلاثة أشخاص.

كان منفذ الهجوم أطلق النار وقتل والدة الفتاة - 39 عاما في شقتها. وأصيبت الفتاة بجروح خطيرة في الهجوم.

وفي وقت لاحق، أطلق المشتبه به النار وقتل مُحاضِرا - 46 عاما، في مستشفى جامعي بروتردام.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، طالب بالمركز الطبي لجامعة إرازموس، حيث جرى إطلاق النار.

وجرى إخلاء أجزاء من مجمع المستشفى، وأجبر الأطباء وطواقم التمريض والمرضى على الفرار، عندما كانت الشرطة تلاحق المسلح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك