ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار المزدوج في روتردام إلى 3 بعد وفاة فتاة

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توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، متأثرة بإصابتها البالغة في حادث إطلاق نار مزدوج بإحدى الشقق وداخ لمركز طبي جامعي في مدينة روتردام الهولندية، حسبما أعلنت الشرطة، لترتفع حصيلة القتلى إلى ثلاثة أشخاص.

كان منفذ الهجوم أطلق النار وقتل والدة الفتاة - 39 عاما في شقتها. وأصيبت الفتاة بجروح خطيرة في الهجوم.

وفي وقت لاحق، أطلق المشتبه به النار وقتل مُحاضِرا - 46 عاما، في مستشفى جامعي بروتردام.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، طالب بالمركز الطبي لجامعة إرازموس، حيث جرى إطلاق النار.

وجرى إخلاء أجزاء من مجمع المستشفى، وأجبر الأطباء وطواقم التمريض والمرضى على الفرار، عندما كانت الشرطة تلاحق المسلح.