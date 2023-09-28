الكاتب أمين معلوف أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية

أعلن بعد ظهر اليوم الخميس فوز الكاتب أمين معلوف بمنصب الأمين العام الدائم للأكاديمية الفرنسية خلفا للمؤرخة إيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي.

وقد فاز معلوف بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتاً مقابل 8 لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان.

كانت شخصية أمين معلوف تحظى بالإجماع لدى أعضاء الأكاديمية، لأاهتمامه بأنشطة الموسسة وانخراطه في العمل بداخلها منذ عام 2011.

تهدف الأكاديمية الفرنسية الدفاع عن اللغة الفرنسية، وجدير بالذكر الإشارة إلى تقلد 32 شخصا هذا المنصب المرموق منذ عام 1634 أي منذ تأسيسها في عهد الملك لويس الثالث عشر ، أغلقت أثناء أحداث الثورة الفرنسية حتى أعاد نابليون بونابرت فتحها عام 1803.

وتضم الأكاديمية 40 مقعدا يشغل الرجال 28، والسيدات سبعة مقاعد، وخمسة مقاعد تبقى شاغرة في انتظار الانتخابات.

جدير بالذكر أيضا أن هذا التتويج الذي حصل عليه معلوف اليوم ليس الأول في مسيرته الأدبية والأكاديمية فقد حصل على جائزة أمير أسبانيا للأدب في عام 2010؛ وجائزة غونكورت وهي جائزة أدبية فرنسية مرموقة في عام 1993 عن رواية صخرة طانيوس، وفي عام 2004 فاز بجائزة الادب لمنطقة البحر الأبيض المتوسط عن رواية بدايات، وفي عام 2020 قلّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمين معلوف، وسام الاستحقاق الوطني من درجة "ضابط كبير"، تقديرا لما أنجزه في حقل الأدب والمعرفة.

يبلغ الكاتب أمين معلوف 73 عام وهو لبناني يحمل الجنسية الفرنسية ويعيش في فرنسا منذ عام 1976 في أعقاب الحرب اللبنانية، ويكتب أعماله باللغة الفرنسية ثم تترجم إلى العربية بالإضافة إلى 40 لغة غير العربية.

ولد أمين معلوف في 25 فبراير عام 1949 في بيروت، حصل على بكالوريوس في علم الاجتماع والاقتصاد، لكنه تفرغ عقب تخرجه للعمل في مجال الصحافة لسنوات طويلة في بيروت حين انضم إلى صحيفة النهار اللبنانية، ثم في باريس حتى قرر التفرغ تماما للكتابة الأدبية.

تدور أعماله الأدبية حول موضوع الهجرة والشتات الداخلي الذي تخلفه في نفوس من يجبرون عليها، كما يناقش مسألة الهوية، بالإضافة إلى تركيزه على الروايات التاريخ المستلهمة من التاريخ العربي ومسألة تقارب الحضارات، وله مؤلفات أوبرالية، فضلا عن العديد من المقالات في الشأن العام والأدبي.

ومن أهم أعماله كتاب الحروب الصليبية كما رآها العرب 1983، رواية ليون الأفريقي 1984، رواية سمرقند 1986، رواية حدائق النور ورواية صخرة طانيوس 1993، رواية موانئ المشرق 1996، رواية رحلة بالداسار رواية 2000، مسرحية الحب عن بعد مسرحية 2001، كتاب الهويات القاتلة وهو عبارة عن مجموعة مقالات سياسية كتبت في الفترة 1998 و 2002، رواية بدايات التي يعتبرها النقاد سيرة عائلية، مسرحية الأم أدريانا 2006، كتاب اختلال العالم مقالات سياسية 2009، رواية التائهون 2012، كتاب غرق الحضارات 2019، رواية إخوتنا الغرباء وهي أحدث أعماله التي صدرت ترجمتها العربية عام 2021 عن دار الفارابي.