أعربت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن سعادتها الكبيرة، بنجاح فيلم أولاد حريم كريم 2، مشيرة إلى أن العمل حقق إيرادات كبيرة، وسيعرض في جميع الدول العربية.

وتحدثت رئيس لـ"الشروق"، عن رأيها في تصريحات الناقد طارق الشناوي، قائلة: "أي عمل فني معرض للانتقاد والإشادة به، وأنا لم يذكر اسمي في الانتقاد على المستوى التمثيلي، ومن وجهة نظري أولاد حريم كريم عمل فني متكامل 100%".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

"أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.