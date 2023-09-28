 لأول مرة.. العراق يبدأ إنتاج البنزين عالي الأوكتاين بمصفاة كربلاء - بوابة الشروق
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لأول مرة.. العراق يبدأ إنتاج البنزين عالي الأوكتاين بمصفاة كربلاء

(د ب أ)
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 9:32 م

أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس مساء اليوم الخميس، أن العراق بدأ ولأول مرة إنتاج البنزين عالي الأوكتاين 95 في مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام في محافظة كربلاء، 118 كيلومترا جنوب غرب بغداد.

وقال يونس، في بيان صحفي تم " البدء بعمليات إنتاج البنزين عالي الأوكتاين السوبر ذو العدد الأوكتاني 95 وهي خطوة مهمة للارتقاء بالصناعة التكريرية في العراق".

وأضاف: "سيتم طرح المنتج لأول مرة للاستهلاك المحلي باللون الأخضر، بالإضافة الى إنتاج الجازولين عالي الأوكتاين المحسن ذو العدد الأوكتاني 92 باللون الأحمر".

وشدد وكيل وزارة النفط، على ضرورة تحقيق انسيابية عالية للعمليات التشغيلية في مصفاة كربلاء بالتزامن مع وصول معدلات الإنتاج إلى طاقاتها التصميمية 140 ألف برميل يوميا.

وكان العراق قد شرع منذ أواخر العام الماضي بالتشغيل التجريبي لوحدات مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام الذي يعد أول مصفاة يتم بنائها بعد العام 2003 وفق المواصفات الأوروبية، يورو 5، الصديقة للبيئة بطاقة 140 ألف برميل في اليوم".

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