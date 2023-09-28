حماية الطفل بالمنيا تنظم احتفالية المولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومنطقة المنيا الأزهرية، ومكتبة مصر العامة وهيئة إنقاذ الطفولة، نظمت احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين، وذلك في إطار الاهتمام بملف حماية الطفل، وحمايته من المخاطر وجعلها في مقدمة أولوياتها، والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال.

جاء ذلك بحضور فاطمة الزهراء علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، والشيخ أحمد محمد مهني مدير التعليم الابتدائي بمنطقة المنيا الأزهرية، ومروة على مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة والعلاقات العامة بمنطقة المنيا الأزهرية، وخالد عبد الراضي الفنان التشكيلي، وعلياء محمد مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي، وحمادة طه مدير مؤسسة البنين بالمنيا، ومحمد فاروق مدير قسم الأنشطة بمكتبة مصر العامة، وعدد من ممثلي مكتبة مصر العامة.

من جانبها رحبت فاطمة الزهراء علي، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة الامومة والطفولة بالمحافظة، بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف، وأنها من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون كل عام.

ويأتي ذلك تنفيذ الاحتفالية يأتي في إطار حرص الدولة واهتمامها بملف حماية الطفل وكل ما يتعلق به من أجل تحقيق دمج أطفالنا بالمجتمع وتقديم المصلحة الفضلى للأطفال، والحرص على تنفيذ أنشطة ترفيهية تعليميه وتوعوية للأطفال بهذا اليوم العظيم.

وأوضح الشيخ أحمد محمد مهني مدير التعليم الابتدائي بمنطقة المنيا الأزهرية، كيف كانت نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الجميع باتباع صفاته والتحلي بأخلاقياته.

وقدمت منطقة المنيا الأزهرية بعض التواشيح والأغاني الدينية بذكرى مولد الرسول صلي الله عليه وسلم وقدمت هيئة إنقاذ الطفولة الهدايا للأطفال، وكذلك مكتبة مصر العامة قدمت الهدايا، وبعض الأنشطة التعلمية والعلمية ونشر البهجة والسرور على الأطفال.