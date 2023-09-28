اعتقال فلسطيني وإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا وأصابت مواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في يعبد، ما أدى لاندلاع مواجهات في محيط المدارس، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أمين أبو بكر، خلال تواجده في محيط منطقة المدارس.

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 2618 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت في سبتمبر 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176) أمر اعتقال جديد، و(120) أمر تجديد.

وبينت أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (42) ملفا استئنافيا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.