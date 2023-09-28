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وزير الدفاع الصيني يتغيب عن المشاركة في اجتماع مهم حضره الرئيس

وزير الدفاع الصيني لي شانجفو
وزير الدفاع الصيني لي شانجفو
بكين - د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 1:39 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 1:39 م

تغيب وزير الدفاع الصيني لي شانجفو عن حضور اجتماع مهم بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، مما يعزز التقارير التي تفيد بأنه يتم التحقيق معه لاتهامه بالفساد، وأنه تم عزله من منصبه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن " لي " الذي يشغل منصب عضو مجلس الدولة، لم يكن ضمن المشاركين في جلسة دراسة المكتب السياسي أمس الأربعاء، وذلك بحسب مقطع فيديو للاجتماع أذاعه التلفزيون المركزي الصيني.

وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الدولة الخمسة بالصين لا يحضرون دائما الجلسات الشهرية للهيئة المعنية باتخاذ القرارات بالحزب الشيوعي، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس الدولة كانوا حاضرين. وكان " لي " قد حضر اجتماعا مماثلا في 30 يونيو الماضي.

يذكر أن "لي" لم يظهر علنيا منذ 29 أغسطس الماضي، مما يعزز دلالات وجود مشاكل في حكومة الرئيس الصيني.


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