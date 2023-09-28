 الجيش اللبناني: تعرض أحد عناصرنا لمحاولة دهس من سيارة دخلت خلسة إلى البلاد - بوابة الشروق
الخميس 28 سبتمبر 2023 12:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

الجيش اللبناني: تعرض أحد عناصرنا لمحاولة دهس من سيارة دخلت خلسة إلى البلاد

هديل هلال
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 12:19 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 12:19 م

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الخميس، تعرض أحد عناصره لمحاولة دهس، أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية، إيقاف سيارة تُقل سوريّين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، إن «قائد السيارة أقدم على صدم أحد عناصر الدورية، محاولًا دهسه والفرار من المكان، رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء».

ونوه بأن «الحادث اضطر العناصر إلى إطلاق النار نحو إطارات السيارة، الأمر الذي أسفر عن إصابة قائدها وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته».

وأشار إلى «نقل قائد السيارة إلى أحد مستشفيات المنطقة»، معلنًا عن «بدء التحقيق في الواقعة، تحت إشراف القضاء المختص».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك