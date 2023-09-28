وزير التعليم: تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية قرار مدير المديرية

قال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، إن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مدير المديريات، ولكل مدير المديرية الحق في اتخاذ قرار أداء الامتحانات بنظام البوكليت أم بالنظام العادي المعتاد.

وأكد، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية للإعلان عن استعدادات العام الدراسي الجديد، أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات ومنع الغش، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

وطالب حجازي، مديري المديريات بالإعلان منذ الأسبوع الأول في العام الدراسي عن طريقة أداء امتحانات الشهادة الإعدادية سواء بالبوكليت أم بالنظام المعتاد.

وأكد أنه يتم متابعة صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد لضمان الأمن والسلامة للطلاب، مع جعل اليوم الأول في العام الدراسي للصفوف الأولى فقط لحسن استقبالهم.

وقال إن الكتب المدرسية جاهزة وأن 93% من الكتب وصلت للمديريات التعليمية، وجميع الكتب محملة على موقع الوزارة الرسمي بما فيها كتب الصف السادس الابتدائي.