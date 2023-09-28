تايوان تدشن أول غواصة مصنعة محليا

دشنت تايوان أول غواصة مصنعة محليا اليوم الخميس.

وقالت الرئيسة تساي انج وين إن تصنيع الغواصات محليا يمثل قوة قتال مهمة لحماية حدود تايوان.

وأضافت تساي خلال مراسم تدشين الغواصة في مدينة كاوسيونج بجنوب تايوان " التاريخ سوف يتذكر هذا اليوم.. لقد فعلناها"، مضيفة أن تصنيع تايوان للغواصات كان ينظر إليه في السابق على أنه مهمة مستحيلة بالنسبة لها.

وقالت" بناء الغواصات محليا ليس فقط هدفا، ولكن ممارسة حقيقية لحماية دولتنا بإصرار".

وقالت تساي إنه خلال عام 2025، سوف تنضم الغواصة الجديدة لغواصتين، تم شراؤهما من هولندا في الثمانينات. وأضافت" بذلك سوف يكون لدى تايوان ثلاث غواصات تتمتع بقدرات قتالية".

وقد حضرت ساندرا اودكيرك، مديرة المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعد بمثابة السفارة الفعلية لواشنطن، المراسم. كما حضر الممثلو التجاربون من كوريا الجنوبية واليابان مراسم تدشين الغواصة.

ومن المقرر أن تخضع الغواصة، التي يطلق عليها اسم "هاي كون" بلغة الماندرين الصينية أو "ناروال" لاختبار قبول الموانئ ابتداء من الأحد المقبل، قبل أن تنزل المياه للاختبار. ومن المقرر تسليمها إلى البحرية بحلول نهاية 2024.

وقالت القيادة البحرية التايوانية اليوم الخميس إن بناء الغواصات محليا يعد سياسة مهمة بالنسبة لاستقلال الدفاع الوطني التايواني.

ويشار إلى أن تايوان تواجه تهديدا عسكريا متزايدا من جانب الصين.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بكين ماو نينج اليوم الخميس الحزب الحاكم في تايوان بتقويض السلام في المنطقة. وقالت إن أموال مواطني تايوان" التي حصلوا عليها بصعوبة" يتم إهدارها على شراء الأسلحة.

التتبع