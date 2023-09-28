إسرائيل تبرم أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخها مع ألمانيا

أبرمت إسرائيل أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخها، وذلك بعد توقيعها اتفاقًا مع ألمانيا مرتبط بشراء برلين لنظام الدفاع الجوي «Arrow 3»، بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار).

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرج»، وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على إعلان نوايا مشترك للمشروع، خلال حفل أقيم في برلين، اليوم الخميس.

ووصف جالانت، الذي كان والداه من الناجين من المحرقة، البيع لألمانيا بأنه «ذو مغزى خاص لكل شخص يهودي»، وقال إنه «سيقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي».

ويعتمد نظام Arrow – الذي تم تطويره بشكل مشترك بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وشركة بوينج – على اكتشاف وتتبع واعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية التكتيكية على مساحة واسعة، وهو مصمم لحماية الأصول الاستراتيجية والمراكز السكانية.

ومن المقرر أن يكون النظام جزءًا لا يتجزأ من الدرع الأوروبي المضاد للصواريخ بقيادة ألمانيا، والمصمم لتوسيع الحماية بالقارة.

وقد التزمت حوالي 19 دولة حتى الآن بالمشروع طويل المدى، الذي سيضع إطارًا لاعتراض أنواع مختلفة من الصواريخ على ارتفاعات مختلفة.

وتعزز صفقة «Arrow 3» للدفاع الضاروخي، علاقات إسرائيل مع ألمانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما تؤكد أيضًا على شراكتها مع حليفها الأكثر أهمية «الولايات المتحدة»، وفقًا ليوناتان فريمان، خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بتل أبيب.

وقال فريمان: «بهذا الاتفاق، توافق إسرائيل على أن هناك تهديدا محتملا متزايدا من روسيا على أوروبا، هذا أمر مهم لأنه يمكن أن يؤثر على العلاقة الإسرائيلية الروسية، حيث تحاول إسرائيل أن تكون محايدة».