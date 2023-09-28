يعتزم معظم الزعماء الكاثوليك الألمان الذين أيدوا إجراء إصلاحات رئيسية في الكنيسة الكاثوليكية إنشاء مؤسسة جديدة للالتفاف على اعتراض العديد من الأساقفة المحافظين البارزين.

ويعترض كاردينال كولونيا، راينر ماريا فولكي، وأساقفة محافظون آخرون، سبيل تمويل لجنة إصلاحية معنية بصياغة تغييرات رئيسية للكنيسة الكاثوليكية الألمانية، بما في ذلك ضم قادة علمانيين من غير رجال الدين إلى هيئات اتخاذ القرار.

وقال الأسقف جورج باتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، إن 23 من أصل 27 أبرشية ألمانية، تجري مفاوضات لتشكيل كيان قانوني منفصل جديد من أجل "جمع وإدارة وإنفاق الأموال الضرورية أيضا بروح المهمة".

وجاء حديث باتسينج اليوم الخميس في ختام اجتماعات الخريف لمؤتمر الأساقفة الألمان في مدينة فيسبادن بغرب ألمانيا.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الإصلاحية للمرة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر في مدينة إيسن. واللجنة مكلفة بوضع الخطوط العريضة لمجلس مستقبلي لسلسة مؤتمرات الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، بحيث سيكون للعلمانيين صوت متساو ودائم إلى جانب رجال الدين في اتخاذ قرارات الكنيسة.