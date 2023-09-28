مصرع طالب على يد والده وعمه في الدقهلية

لقي طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي بمنطقة دقادوس بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، مصرعه على يد والده "نجار موبيليا"، وعمه سائق، وذلك بعد قيامهما بتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بقصد تأديبه.

وجاء ذلك بسبب تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، واستيلاءه على أسطوانات الغاز من داخل مسكن عمه بالعقار سكنهم لبيعها وشراء المخدرات.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي لمأمور قسم شرطة ميت غمر، بوصول المدعو "عبد الرحمن.أ.أ.م"، 18 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم دقادوس جثة هامدة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر، وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين وجود كدمات حول الرقبة من الناحيتين وبالأذن اليسرى، والصدر من الخلف وكدمات بالساعدين والساقين وخدوش بالوجه.

وبسؤال مرافقيه كل من والده"أ"،47عاما، نجار موبيليا، وعمه "هاني"،45 عاما، سائق ويقيمان بمنطقة دقادوس، قررا بأن المتوفى دائم تعاطي المواد المخدرة، وفي يوم الواقعة استولى على أسطوانتي غاز من شقة الثاني الكائنة بذات العقار محل سكنهم، وعلى إثر ذلك قاموا بتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بقصد تأديبه محدثين إصابته التي لحقت به، وأعقب ذلك شعوره بحالة إعياء فقاما بنقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة.

جرى ضبط الأب والعم، وتم تحويل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.