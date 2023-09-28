العراق: القبض على 3 إرهابيين في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 3 إرهابيين في بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد ثلاثة إرهابيين في محافظة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الرصافة وبكمين محكم تم القبض عليهم.

وأضافت أن أقوالهم دونت واعترفوا بانتمائهم إلى عصابات داعش واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية، لافتة إلى إحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.