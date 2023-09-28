أهالي بحدائق القبة: الحي استجاب لمطالبنا وأوقف إزالة الأشجار بالمنطقة

قال عدد من سكان عمارات القبة الجديدة، بحى حدائق القبة، شمال محافظة القاهرة، إن الحي استجاب لمطالبهم وشكواهم من قطع الأشجار وإزالة الحدائق والمساحات الخضراء المتواجدة بين العقارات، مشيرين إلى وقف عمليات قطع الأشجار وإزالة الحدائق، حيث توجه رئيس الحى للمنطقة وتحدث مع الأهالى واستمع لمطالبهم.

وأوضحمحمود رمضان، أحد قاطنى عمارات القبة الجديدة، لـ"الشروق"، أن الحى أوقف أعمال إزالة الحدائق والأشجار بمنطقة عمارات القبة الجديدة، بعد السماع إلى مقترحاتهم بتطوير الشوارع والحفاظ على المساحات الخضراء قدر المستطاع، موضحًا أن رئيس الحى طلب منهم الحفاظ على نظافة المكان ومراعاة الأشجار والنخيل بالمنطقة.

وأضاف أن رئيس الحى طلب من الأهالى التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محاضر ضد الخارجين عن القانون حفاظًا على النظام والأمن داخل المنطقة، إضافة إلى تقليمها وتهذيبها لعدم احتوائها على الثعابين والحيوانات الضالة، حرصًا على الصحة العامة.

كان أهالى المنطقة تواصلوا مع "الشروق" خلال الأيام الماضية لعرض المشكلة والوصول إلى حل يرضيهم ويحافظ على المساحات الخضراء، مؤكدين تمسكهم بالمساحات الخضراء المتواجدة بالمنطقة، كونها متنفس طبيعي لهم، بينما كان رئيس الحى يري أنه من الأفضل إزالة الحدائق ورصف الشوارع وإنارتها من جديد، ولكن تبقى الحدائق والأشجار فى شمال محافظة القاهرة كما هى بين عمارات القبة الجديدة، شمال القاهرة.

التتبع