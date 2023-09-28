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• بدوي: الرئيس السيسي حقق فى 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين

استكمل أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن توقيع استمارات تزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتوافد أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس على البهو الفرعوني بمقر مجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة.

ووقع استمارات التزكية، اليوم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد.

كما وقع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعدد من النواب.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في توقيع الاستمارات، إن الرئيس السيسى نجح فى خلال فترة وجيزة لا تتجاوز تسع سنوات فى تطوير كل شبر على أرض المحروسة وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب المصرى.

وأشار إلى إقامة مليون و700 ألف شقة فى غضون سنوات قليلة استوعبت أهالينا البسطاء، بخلاف مبادرات صحية لعلاج غير القادرين والتخلص من فيروس سى الذى ظل ينهش فى أكباد المصريين سنوات طويلة فى تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

وأضاف أن الرئيس حقق فى تسع سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة ويأتى فى مقدمتها المشروع الأعظم والأهم فى تاريخ مصر، حياة كريمة، لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع مصر.