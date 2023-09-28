رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الدوري للأعلى للجامعات

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد القاصد، في تصريح اليوم، أن المجلس استهل الاجتماع بتوجيه برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته وتشريفه احتفال تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، وتكريمه أوائل الجامعات المصرية في احتفالية أقيمت باستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع أن المجلس ثمن توجيهات الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسة "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية جميع محافظات الجمهورية، وكذلك توجيهاته بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.



وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في جميع القطاعات بالدولة.

وأكد المجلس، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة، وسيتابع المجلس بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على جميع مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف أن المجلس ناقش في جلسته استعداد جميع الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية، والتأكيد على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، ومتابعة وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد.