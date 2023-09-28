ارتفاع أسعار النفط الأمريكي المقرر تسليمه إلى آسيا مع تراجع المخزون في كوشينج

ارتفعت مستويات العرض للخام الأمريكي في ظل تراجع المخزون في كوشينج إلى مستويات منخفضة للغاية، وهو الأمر الذي أجبر المشترين الآسيويين على إعادة التفكير في مشترياتهم القادمة من الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن عرض شحنات خام غرب تكساس الوسيط المقرر تسليمها إلى آسيا في يناير المقبل، جاء بما لا يقل عن 3 دولارات للبرميل أعلى من الشهر الماضي، بحسب ما قاله تجار يقومون بشراء وبيع هذا النوع.

وأضافوا أن المناقشات المتعلقة بمشتريات النفط الأمريكي عادة ما تبدأ هذا الأسبوع، إلا أن الأسعار المرتفعة جعلت المشترين مترددين بشأن تأمين الشحنات عند مثل هذه المستويات.

وارتفعت التكلفة النسبية لدرجات الخام الأمريكية بشكل حاد، حيث بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.