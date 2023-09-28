مهاجر يفقد رجله في انفجار لغم بمنطقة عسكرية مغلقة غربي تونس

يقد مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء رجله في انفجار لغم في المنطقة العسكرية المغلقة بجهة القصرين غربي تونس، والتي تشهد تدفقا من المهاجرين غير النظاميين للعبور إلى المناطق الساحلية.

وقال المدير الجهوي للصحة في القصرين عبد الغني الشعباني إن المهاجر الضحية البالغ من العمر 22 عاما، وصل إلى المستشفى مساء أمس الأربعاء برجل مبتورة جراء انفجار اللغم.

وأفاد الشعباني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الشاب خضع لعملية جراحية استعجالية لإيقاف النزيف.

ووفق نفس المصدر انفجر اللغم أثناء مرور المهاجر بمنطقة "الهشة" المتاخمة لجبل السلوم، وهي منطقة عسكرية مغلقة بسبب أنشطة الإرهاب.

وكثيرا ما تسببت الألغام التقليدية التي يزرعها متشددون في الجبال والمرتفعات الغربية، في إصابة ووفاة العشرات من العسكريين والمدنيين من الرعاة.

وتعد ولاية القصرين القريبة من الحدود الجزائرية منطقة عبور للآلاف من المهاجرين الذين يتوافدون عبر الطرق الصحراوية من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.