تحتفل مكتبة الإسكندرية، بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة بإصدار كتاب بعنوان: "ومضات من ذكرى الانتصار".

ويقدم له مدير المكتبة، بقوله إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة، ويرصد لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني؛ مما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر.

وتضم الاحتفالية، ندوة تثقيفية تستضيف فيها مقاتلين من أكتوبر، مثل المقدم علمي حسين كامل، أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، وشارك في معركة أبو عطوة الشهيرة التي منعت سقوط مدينة الإسماعيلية واللواء محمد ربيع مصطفى مهندس الصواريخ خلال المعركة، والدكتور محمد نور أحد أبطال موقعة كبريت التي صمد رجالها تحت الحصار والحاصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى في حرب أكتوبر المجيدة من الرئيس السادات.

ويعرض فيلم من إنتاج المكتبة عن حرب أكتوبر.