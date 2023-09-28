العراق: زيادة صادرات مكثفات الغاز إلى 25 ألف طن

صرح وكيل وزارة النفط العراقية لشئون الغاز عزت صابر، اليوم الخميس، بأن شركة غاز البصرة حققت أعلى معدل للتصدير، بواقع 25 ألف طن، عبر ميناء أم قصر في البصرة دعما للاقتصاد الوطني. وهذه أكبر شحني تصدير مكثفات.

وأكد صابر في بيان صحفي "حرص وزارة النفط على استثمار الغاز وتصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي وتحقيق أعلى معدلات التصدير لرفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية".

وأوضح أن وزارة النفط "تسعى بالتعاون مع شركة غاز البصرة إلى زيادة معدلات الاستثمار من الغاز وتصديره والبحث عن أسواق جديدة للتصدير".

بعد أن حققت شركة غاز البصرة أعلى معدل للتصدير، 25 ألف طن من المكثفات سي 5؛س عيًا منها لتعزيز الكميات المصدرة عبر ميناء أم قصر في البصرة دعما للاقتصاد الوطني".

وقال المدير المفوض لشركة غاز البصرة أندرو وايبر "إن تصدير 25 طن من المكثفات هو إنجاز كبير سيرفع من معدلات التصدير، فضلا عن أنه سيعزز من إيرادات العراق المالية".

يذكر أن شركة غاز البصرة التي تأسست عام كانت تقوم بتحميل 16300 طن من المكثفات في المدة الماضية ومع زيادة الإنتاج تمكنت الشركة من رفع شحناتها إلى 25 ألف طن بأمان وكفاءة.