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اليونان تواجه المزيد من الفيضانات بسبب العاصفة إلياس

د ب أ
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 12:07 ص

بسبب العاصفة إلياس، تعرضت اليونان لأمطار غزيرة مجددا تسببت في فيضانات وانقطاع الكهرباء وغلق بعض الطرق اليوم الأربعاء.

وفي جزيرة إيبويا، اندفع الطمي الأحمر إلى البحر بالقرب من قرية ليمني شمال غربي اليونان، مما جعل المياه تأخذ مظهرا أحمر متوهجا، حسبما أظهرت صور بثتها وسائل إعلام يونانية.

وغمرت المياه شوارع قرية مانتودي بشمال شرق البلاد حتى مستوى الخصر، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى الطوابق العليا من منازلهم.

كما ضربت العاصفة مدينة لاريسا بوسط اليونان ومنطقة جبل بيليون.

يذكر أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا من العاصفة السابقة دانيال، التي ضربتها في بداية الشهر الجاري.

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