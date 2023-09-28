المفوضية الأوروبية تحذر برلين بشأن مستويات تعرض العمال للكيماويات

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وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرا رسميا لبرلين اليوم الخميس، لعدم الإذعان لمستويات الاتحاد الأوروبي بشأن تعرُض العمال للكيماويات الخطيرة.

وجاء في بيان صحفي أن مستوى الكيماويات المضرة محدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ولكن ألمانيا لم تتلائم حتى الآن مع حدود بعض المواد في قوانينها الوطنية.

وقالت المفوضية "بالنسبة لأكريل الدهيد، حدد القانون الألماني مستوى تعرض مهني وطني أعلى أربع مرات من مستوى الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لثاني أكسيد الكبريت، فإن الحد الألماني هو ضعف المستوى المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي".

كما أن ألمانيا لم تقدم تفسيرات كافية للمستويات الوطنية للتعرض المرتفع للكيماويات.

ولدى برلين حاليا شهرين للرد على المخاوف التي أثارتها المفوضية، بحسب البيان الصحفي.