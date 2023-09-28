البرلمان الألماني يقر طلبا من الائتلاف الحاكم يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

قر البرلمان الألماني اليوم الخميس طلبا مشتركا قدمته الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، أهم هيئة في منظمة الأمم المتحدة.

وجاء في الطلب القول إنه يجب تغيير مجلس الأمن الدولي " من أجل الوصول إلى تمثيل أكثر عدلا لكل مناطق العالم وخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية".

ويضم المجلس المسؤول عن حل الصراعات وحفظ السلام 15 دولة عضوا من الـ 193 دولة الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمتلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حق نقض القرارات الصادرة عنه، ما يجعل المجلس غير قادر على العمل إلى حد كبير بسبب تبادل استخدام حق النقض، ولهذا السبب أصبحت مسألة إجراء إصلاح جذري للمجلس مادة للنقاش منذ عقود.

وترجع مناقشة البرلمان لهذا الموضوع إلى مرور 50 عاما على عضوية ألمانيا في الأمم المتحدة حيث تم ضم جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية السابقة) وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية السابقة) إلى المنظمة الدولية في نفس التوقيت في الثامن عشر من سبتمبر من عام 1973.



